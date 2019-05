Tubbergen loopt al warm voor Samenloop voor Hoop

In een bedrijfshal in Geesteren worden beschermengeltjes gemaakt (Foto: RTV Oost)

Tubbergen loopt warm voor de eerste Samenloop voor Hoop. Het wandelevenement waarbij geld wordt ingezameld voor KWF Kankerbestrijding is pas in september, maar in alle kernen van de gemeente wordt door meerdere teams fanatiek geld in gezameld.

Henny Oude Geerdink is voorzitter van de Samenloop voor Hoop Tubbergen. Hij is trots op de enorme belasting voor het evenement. "125 teams doen mee. In totaal 2500 deelnemers. Ik heb van KWF Kankerbestrijding begrepen dat dit uniek in Nederland is."

Toch is de voorzitter niet helemaal verbaasd. Hij verklaart waarom mensen in alle kernen van de gemeente zich inzetten voor het evenement. "Dit is Tubbergen op z'n best. Noaberkracht in de verschillende kernen. Saamhorigheid toont zich op een hele mooie manier. Wie heeft er niet op een of andere manier te maken gehad met de verschrikkelijke ziekte kanker?"

Popkoor Ambiënte

Inderdaad lijkt het erop dat iedereen in de gemeente Tubbergen wel iemand kent die kanker heeft of heeft gehad. Dat is precies de reden voor popkoor Ambiënte uit Geesteren om mee te lopen en op te treden tijdens de Samenloop voor Hoop. "Wij zijn vorig jaar een koorlid verloren aan kanker", vertelt Marijke Hesselink. "Nu hebben we kans om samen te gaan lopen en om geld in te zamelen voor kankeronderzoek."

Tubbergenaar Gerrit Frowijn is ontzettend blij met alle acties en de aandacht voor de Samenloop. Frowijn hoorde zes jaar geleden dat hij kanker had. "Als je hoort dat je kanker hebt, komt er veel op je pad. Dan ben je blij dat je mensen om je heen hebt die je door die moeilijke periode heen trekken."

Team Cees

Op allerlei manieren proberen de teams geld in te zamelen. Team Cees doet dit onder meer met de verkoop van glazen engeltjes. Die maken ze in een bedrijfshal in Geesteren. "We hebben een beschermengel-actie in het leven geroepen", vertelt Ellie Kreuwel. "Dat is zo'n geweldig succes, dat we inmiddels al bezig zijn met de derde avond. We zijn inmiddels al 190 engeltjes verder. Ze zijn allemaal uitgevlogen", lacht ze.

De Samenloop voor Hoop in Tubbergen wordt gehouden op zaterdag 21 en zondag 22 september van 16 tot 16 uur. Het rondje gaat onder meer door de Protestantse kerk en de Plechelmusbasiliek.