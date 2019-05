Doodskisten moeten leven brengen op Grote Kerkhof in Deventer

Op het Grote Kerkhof in Deventer liggen tientallen doodskisten om aandacht te vragen voor de toekomst van het stadsplein. Vrijwilligers van Architectuurcentrum Rondeel gaan in gesprek met voorbijgangers om ideeën voor het plein op te doen.

Eerder deze week stond er ook al een caravan met een stadssocioloog en een antropoloog op het plein om 'live' ideeën op te doen. Het Grote Kerkhof is sinds begin dit jaar autovrij, maar een nieuwe bestemming heeft de politiek in de stad nog niet voor het plein gevonden.

Doodskisten

De actie van vandaag is een idee van Architectencentrum Rondeel. Vrijwilligers plaatsten gisteravond vijftig doodskisten en herdenkingskaarsen.

Actievoerster Ulrike Weis ten Elsen legt uit: "Op deze manier kunnen we op een symbolische manier afscheid nemen van de voormalige functie van het plein. En het is natuurlijk een kerkhof, dus de link met doodskisten is snel gelegd."

Hele nacht

De actievoerders staan al de hele nacht op plein. "We hebben al veel ideeën gehoord. Bijvoorbeeld het idee om het plein kindgericht in te richten, omdat er weinig voor kinderen in de stad is te doen. Of het plein beschikbaar stellen voor buurtinitiatieven."

De actievoerders staan er tot vanmiddag. Architectencentrum Rondeel gaat alle ideeën bundelen en aanbieden aan de gemeente.