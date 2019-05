Voormalig Foto Konijnenberg zonder toeters en bellen heropend in Almelo

"We noemen dit dan een soft opening", zegt bedrijfsleider Roedie Wevers, terwijl de naam van de winkel nog op de voorgevel wordt geplaatst. "Op 8 juni houden we de officiële opening, dan gaan we knallen."

Begrip

Foto Konijnenberg uit Den Ham was een begrip voor amateur en professionele fotografen uit de provincie. En door de webwinkel ook in heel Nederland. Toch is Foto Konijnenberg verkocht aan Kamera Express. Het magazijn in Den Ham moest sluiten en dertien vaste medewerkers verloren hun baan.

Kamera Express winkel in Almelo (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Het personeel uit de winkel in Den Ham mocht wel mee. "Kamera Express heeft het oude gebouw van Free Record Shop in Capelle aan de IJssel. Dat is zo groot. Dan is het logisch dat ze geen behoefte hebben aan nóg een magazijn", zegt Wevers.

De voordelen van de verhuizing van Den Ham naar Almelo zijn groot. In Den Ham werd nog gesproken van een 'belevingscentrum' omdat er geen winkelbestemming op het gebouw zat. Ook was zondagopenstelling onbespreekbaar. Dat is nu allemaal anders geworden.

interieur Kamera Express Almelo (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Passie

"We hebben nog steeds allemaal een passie voor fotografie. En boven onze winkel komt nu een expositieruimte, waar onze klanten hun werk kunnen laten zien. Ook is er ruimte voor workshops en maken we studio's waar klanten hun eigen ruimte kunnen huren. Daar hebben we nu de ruimte voor."