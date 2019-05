Twee mannen opgepakt na poging tot oplichting aan de deur in Haaksbergen

De politie heeft gisteren twee mannen aangehouden die worden verdacht van oplichting in onder meer Haaksbergen. Het gaat om huis-aan-huisverkopers die gereedschap proberen te verkopen voor een aantrekkelijke prijs. Dat blijkt in de praktijk echter vies tegen te vallen.

Een 82-jarige Haaksbergenaar ondervond dat eind april nog aan den lijve. De man zag later op zijn bankafschrift dat hij bij een aanschaf aan de deur niet 100, maar in totaal 10.000 euro had betaald.

De politie Haaksbergen gaf gistermiddag een waarschuwing voor dergelijke praktijken. Amper twee uur na deze waarschuwing kreeg de 82-jarige Haaksbergenaar opnieuw vreemd bezoek aan de deur. Op aanraden van familie deed hij de deur niet meer open. Buren maakten ondertussen foto's van de auto en de personen, waarna de heren hun biezen pakten. Het kenteken werd genoteerd en de politie gebeld.

Opgepakt op A1

Slechts enkele minuten later kwam de politie de mannen op het spoor op de A1. Het tweetal, een 25-jarige uit Etten-Leur en een 24-jarige uit Den Haag, is aangehouden en de auto in beslag genomen. In de auto werd een mobiel pinautomaat aangetroffen, dat de politie eveneens innam. De verdachten zijn overgebracht naar het arrestantencentrum in Bone. De recherche stelt een onderzoek in naar het tweetal.