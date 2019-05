Wandelaars halen nacht door in natuur bij Nijverdal

Wandelen in de nacht? In Nijverdal doen ze het!

Een nachtje doorhalen in Nijverdal. Niet in de kroeg, maar in de natuur. Dat deden honderd wandelaars vannacht tijdens de Katoentjestocht. De deelnemers vertrokken vannacht om één minuut over twaalf.

Het is de vierde editie van de Nijverdalse wandeltocht. Deelnemers konden kiezen tussen een kwart, halve of hele marathon.

Minder deelnemers

Eerdere edities van de Katoentjestocht trokken meer deelnemers. "Ik weet niet waarom er dit jaar minder mensen meedoen, maar iedereen die wandelt is enthousiast. Er is vrijwel geen verkeer 's nachts, dat is lekker rustig. Ze genieten vooral", vertelt organisator Joke van Nijen-Klink.

Waarom mensen midden in de nacht 42 kilometer gaan lopen? "Heel veel mensen liggen liever in hun bed, maar als je van wandelen houdt is het leuk om een keer niet overdag te wandelen. Het is prachtig, vooral vannacht met de volle maan. Mooier kan bijna niet."

Wandelaars

Op een bankje zitten vier wandelaars op adem te komen. Ze hebben net een halve marathon gelopen. "Het was een prachtige tocht, maar in het bos was het zwaar door het mulle zand", vertelt een van de wandelaars.

Een andere deelnemer legt uit waarom hij meedoet aan de Katoentjestocht. "Ik oefen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Dan loop je ook 's nachts, dus hier kan ik wennen aan de tijden. Zolang je goed slaapt, maakt het niet uit of je overdag of 's nachts loopt."

De route begon en eindigde in Nijverdal. Wandelaars liepen onder andere langs de Regge en over de Holterberg.