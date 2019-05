Regio Zwolle Volleybal heeft selectie met komst Bak en De Krosse rond

Bak komt over van het Amsterdamse US en De Krosse van Dynamo uit Apeldoorn. Coach Wilfried Groothuis is blij met de versterkingen: "Marly heeft in de loop van het afgelopen seizoen laten zien in de eredivisie thuis te horen. Met haar halen wij een energieke allround speelster in huis, die perfect past in het concept dat we voor komend seizoen voor ogen hebben."

"Ik heb Lisanne leren kennen als een leergierige en gedreven speelster. Na meerdere jaren in de topdivisie is Lisanne duidelijk toe aan een volgende stap en kans in haar volleybalcarrière. Die kans bieden wij haar in Zwolle graag aan", sluit hij af.