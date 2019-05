Hoofdklasse: Excelsior'31 en Staphorst blijven in titelrace

Het blijft ongemeend spannend in de Hoofdklasse B. Zowel Sparta Nijkerk als het Overijsselse Excelsior'31 en Staphorst kunnen volgend weekend, in de laatste speelronde, nog kampioen worden. Alle drie maakten geen fout vandaag.

Excelsior'31 boekte een benauwde zege bij SVZW. Erg veel viel er in de eerste helft niet te beleven in Wierden, want beide ploegen konden het spel niet maken. Vlak na rust kwam het al gedegradeerde SVZW zowaar op voorsprong via Smit, die een afvallende bal tegen de touwen werkte, 1-0. Excelsior rechtte in de tweede helft in een tijdsbestek van vier minuten de rug. Penterman zorgde voor de gelijkmaker en even later zette de clubtopscorer de bezoekers ook op de belangrijke 1-2. Daardoor gingen de drie punten mee naar Rijssen.

Staphorst wint in slotminuut

Staphorst dat een punt achter Excelsior staat, won ternauwernood bij laagvlieger WHC. De eerste helft leek af te steven op een 0-0 ruststand, maar na zeven minuten blessuretijd kwam Staphorst op 0-1 toen Brakke in de rebound zijn ploeg op voorsprong zette. Na rust kwam de thuisploeg langszij via Duim, waardoor Staphorst volop in de aanval moest. Dat resulteerde uiteindelijk in de verdiende 1-2 van Gerlofs. Daardoor blijft ook Staphorst in de race voor de titel.

Berkum verliest

Berkum, dat al weken is uitgespeeld, kon Excelsior'31 en Staphorst geen dienst verlenen want op bezoek bij koploper Sparta Nijkerk ging de ploeg van Raymond Schuurman met 3-0 onderuit. Diderik bracht de ploeg uit Gelderland vlak na rust op voorsprong en vlak voor tijd tilden Heus en Van der Wal de score naar 3-0. Koploper Sparta zit op pole position om volgende week kampioen te worden. Bij winst op bezoek bij ACV gaat de titel naar de formatie uit Nijkerk.

DETO blijft leven ondanks nederlaag

Het tegen degradatie strijdende DETO verloor met ruime cijfers bij Flevo Boys, maar is nog altijd in leven omdat WHC onderuit ging tegen Staphorst. In Emmeloord ging de formatie van scheidend trainer Jos van der Veen met 3-0 onderuit. Na rust verzorgde Doufikar de openingstreffer en via twee treffers van Post liep Flevo Boys uit naar een eenvoudige zege. Volgende week staat op de laatste speeldag de kraker DETO-WHC op het programma.

Genemuiden gelijk

In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen speelde het al uitgespeelde SC Genemuiden met 1-1 gelijk tegen SDC Putten. Jos Hooiveld opende de score in de eerste helft en na rust zorgde Van den Brink namens Putten voor de eindstand. Het was de laatste thuiswedstrijd van clubicoon Anne van der Kolk, die aan het einde van het seizoen een punt zet achter zijn loopbaan.

