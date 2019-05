Penterman legt druk bij Sparta Nijkerk: "Wij kunnen vrijuit spelen"

De clubtopscorer was niet ontevreden over de start van de wedstrijd. "Ik denk dat we vrij goed beginnen met goede intenties en we krijgen in de eerste twintig minuten drie, vier goede mogelijkheden om het uit te spelen. Dan doen we niet en op een gegeven moment gaat de warmte toch een rol spelen, waarbij wij slordiger werden en zij daarvan profiteerden met wat mogelijkheden."

Mentale weerbaarheid

"Dan kom je na rust met 1-0 achter en wordt er iets gevraagd van onze mentale weerbaarheid", vervolgt hij. "Zoals je hebt kunnen zien hebben we daarna een tandje op kunnen schroeven. Dan zie je dat we als team heel sterk zijn."

Zeker van periode

Penterman weet dat Sparta Nijkerk de titel in eigen handen heeft, maar de spits kijkt liever niet naar de concurrentie. "Je wist voor vandaag dat we twee keer moesten winnen. We hadden nog helemaal niets, maar we weten nu wel dat wij de eerste periode overnemen van Sparta Nijkerk, mochten zij volgende week kampioen worden. Volgende week moet Sparta met de druk om zien te gaan bij ACV en wij kunnen vrijuit spelen tegen Flevo Boys en drie punten halen in Rijssen."