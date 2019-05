Walk of Fame-tegel voor BMX-er Niek Kimmann in Hardenberg (Foto: GS Media)

“Wat de onthulling van vandaag extra bijzonder maakt, is dat het gaat om een tegel voor een jonge topsporter die ook nog eens geboren werd in onze gemeente. Niek is enorm gepassioneerd en gemotiveerd voor zijn sport. In combinatie met de vele topprestaties die hij al heeft geleverd is deze tegel voor Niek op de Walk of Fame echt meer dan verdiend”, zegt wethouder sport Martijn Breukelman.

Topniveau

De in Lutten geboren Niek Kimmann begon op 5-jarige leeftijd met BMX-en bij FCC de Vaart in Dedemsvaart. Inmiddels presteert hij al heel wat jaren op topniveau en heeft hij diverse titels op zijn naam staan.

Zo behaalde Kimmann de Wereldtitel in 2015, werd hij 5e op de Olympische Spelen in 2016 en was hij winnaar in het Wereldbekerklassement in 2018. Onlangs heeft hij goud gewonnen bij de Wereldbekerwedstrijden in Papendal, waardoor hij weer aan kop gaat in het algemeen klassement.