Het verhaal van Pulcinella: muziek en dans smelten samen

Stichting Muziek met een Plus, Het Britten Jeugd Strijdorkest en danser Raoul Dumas staken de koppen bij elkaar om een bijzondere voorstelling ten tonele te brengen. Een heuse commedia dell'arte, een vorm van improvisatietheater, met karakter Pulcinella in de hoofdrol. Vandaag werd er flink gerepeteerd.

"Wij zijn gevraagd om muziek te maken en dit met iets anders te combineren", zegt Loes Visser, dirigent van Het Britten. "Toen dachten we: het zou geweldig zijn om samen met Raoul een dans te maken." Uiteindelijk is er gekozen om het verhaal van Pulcinella te vertellen.

Dans en muziek

Tijdens de repetities was er de gelegenheid om veel te improviseren en experimenteren. Muziek en dans moeten samensmelten en het verhaal versterken. Terwijl Dumas zijn danspasjes oefent, probeert het orkest de juiste snaar te raken. En dat is nog niet zo makkelijk. "We kijken wat voor klank of welke manier van strijken het beste past bij de dans. Op die manier willen we het stuk spannend maken", zegt Visser

Pulcinella

Pulcinella is een figuur uit het Italiaanse theater en de stamvader van Jan Klaassen zoals wij die in Nederland kennen. Hij is altijd gekleed in het wit en draagt een zwart masker. Verder is Pulcinella een onhandig type. "Hij komt een beetje klungelig over", zegt Dumas, die het karakter in deze voorstelling speelt. "Hij maakt hele maffe bewegingen."

In dit stuk wordt Pulcinella verliefd op een pop. De liefde blijft in eerste instantie onbeantwoord, want de dame in kwestie zit gevangen in haar poppenlichaam. "Maar goed", vertelt Dumas verder, "in de theaterwereld kun je elke droom laten uitkomen dus de pop komt uiteindelijk toch tot leven."

De voorstelling Pulcinella is op 19 mei om 15.00 uur te zien in zalencentrum De Hoofdhof in Zwolle.