Finale play-offs ver weg voor Heracles Almelo na thuisnederlaag tegen FC Utrecht

Heracles Almelo heeft het heenduel tegen FC Utrecht in de halve finales van de play-offs om Europees voetbal verloren. In het eigen Polman Stadion deden individuele fouten de ploeg van Frank Wormuth de das om. Het werd 0-2.

Het toegestroomde publiek werd in de openingsfase nog niet echt verwend, want beide ploegen begonnen aftastend aan het tweeluik. Na een kwartier was de eerste kans voor de Almeloërs en kwam op naam van Dalmau, die op aangeven van Breukers over schoot. Aan de overkant kwam Dessers na een half uur spelen een teenlengte tekort om de openingstreffer binnen te tikken. Direct daarna kon Dalmau namens de thuisploeg schieten, maar Jensen stond op zijn post.

Utrecht maakt verschil voor rust

Tien minuten voor rust kreeg de ploeg van Dick Advocaat een strafschop toen Merkel onhandig Kerk tegen het gras werkte. Dat buitenkansje was wel aan Gustafson besteed, want de Zweed bleef zoals gewoonlijk ijskoud vanaf elf meter, 0-1. Vijf minuten later werd het zelfs 0-2 voor de Domstedelingen. Dessers kon geheel vrijstaand binnen koppen en zo de marge verdubbelen.

Heracles benut kansen niet

Na rust kreeg Heracles kansen op de aansluitingstreffer. Eerst moest Jensen handelend optreden bij een harde uithaal van Kuwas en halverwege de tweede helft had Dalmau de 1-2 op zijn schoen, maar in de rebound mikte de Spaanse clubtopscorer over. De spits kreeg tien minuten voor tijd nog een goede kopkans, alleen gaf hij de bal geen richting mee waardoor Jensen eenvoudig kon vangen. Dalmau had niet zijn dag, want even later hielp de aanvaller nog een kans om zeep. Het bleef bij 0-2 en daardoor verliest Heracles Almelo het heenduel in de play-offs. Dinsdag is in Utrecht de return.

Heracles Almelo - FC Utrecht 0-2

0-1 Gustafson (36)

0-2 Dessers (41)

Arbiter: Mulder

Geel: Dos Santos, Van den Buijs, Van Overeem, Gustafson, Knoester

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Van den Buijs, Knoester, Czyborra; Osman, Drost (Konings/63), Merkel (Duarte/46 - Van Hintum/90); Kuwas, Dalmau, Dos Santos.

FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Bergström, Van der Maarel, Gavory; Gustafson, Bazoer, Van Overeem (Strieder/55); Kerk (Boussaid/87), Dessers (Görtler/75), Van de Streek.

