Breukers baalt van verlies: "We geven de doelpunten te makkelijk weg"

"In de eerste helft komen we twee keer knullig op achterstand en in de tweede helft ben je gevaarlijker en creëer je genoeg kansen, maar ontbreekt het aan geluk", was de korte samenvatting van de aanvoerder. "De kansen krijgen we wel dus dat is op zich wel positief, alleen gaat het erom dat die bal erin moet. Aan de andere kant geven we ze te makkelijk weg."

Vertrouwen

Breukers verwacht door de nederlaag een verdedigend Utrecht in de return van aankomende dinsdag. "Je gaat denk ik een zelfde soort wedstrijd krijgen waarbij Utrecht op de counter gaat spelen, want zij hoeven in principe niet. Zij zullen niet alles openzetten. Als we spelen zoals de tweee helft vandaag, heb ik er zeker nog vertrouwen in", aldus Breukers.

"Had liever voor twee jaar getekend"

Breukers verlengde deze week zijn contract bij Heracles met één seizoen, maar had dat zelf liever anders gezien. "Het is niet wat ik precies wilde. Uiteindelijk is het voor één jaar, maar ik had zelf een ander idee. Dat zat er helaas niet in dus we gaan een jaar verder. Ik had het liefst voor twee jaar getekend. Ik draai een goed seizoen en had gehoopt op meer, maar ik accepteer natuurlijk de beslissing."