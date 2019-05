GA Eagles vergeet kansen af te maken en speelt eerste play-offduel gelijk tegen Den Bosch

Go Ahead Eagles heeft het eerste play-offduel met FC Den Bosch gelijkgespeeld. De Deventer ploeg kwam in eigen huis twee keer op achterstand, kwam twee keer terug, en had moeten winnen.

Na acht minuten spelen was de eerste grote kans voor Go Ahead. Bosz vond Van Moorsel en die zag doelman Van der Steen redden op zijn kopbal van dichtbij. Een paar minuten later probeerde Bosz het zelf en schoot van ver maar net over. Het doelpunt viel echter aan de andere kant. Van der Sande kopte na 18 minuten raak.

Gelijkmaker Lelieveld

Na een half uur werd het gelijk. Lelieveld bracht de bal de zestien is en zag iedereen hem missen: 1-1. Even later kopte Verheydt maar net voorlangs en vijf minuten voor rust had Van der Steen moeite met een harde vrije trap van Veldmate, maar redde wel. In de laatste minuut van de eerste helft was er een scrimmage waarin Van Moorsel de lat raakte met het hoofd, Verheydt een kopbal van de lijn zag worden gehaald en ook Veldmate kreeg de bal van dichtbij niet in het doel en dus was de ruststand 1-1.

Weer voorsprong Den Bosch

Kort na rust schoot Verheydt zeer fraai binnen, maar de treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd. Aan de andere kant was het wel raak. Verbeek vond de vrijstaande Brouwers en die schoot in de korte hoek binnen: 1-2.

Kansen Eagles

Bakx was dicht bij de gelijkmaker namens Go Ahead, maar zijn inzet werd net voor de lijn weg gekopt en direct erna bracht Van der Steen redding op een hard schot van Navratil. Na een klein uur bracht Stegeman Langedijk voor Van der Venne en die was direct gevaarlijk. Van der Steen stopte echter ook zijn inzet. Kort daarna ging de doelman in de fout, maar kon Verheydt net niet profiteren.

Opnieuw gelijk

Na driekwart wedstrijd was het eindelijk raak voor de thuisploeg. Navratil schoot de tweede gelijkmaker binnen. Even later kopte Verheydt net over het doel van de Bosschenaren.

Van Moorsel mist strafschop en rebound

Van Moorsel moest Go Ahead een kwartier voor het einde op voorsprong zetten, maar hij zag zijn strafschop gestopt worden door Van der Steen. De aanvaller kreeg een levensgrote kans in de rebound, maar wist de bal over te krijgen en dus bleef het gelijk. Kort voor het einde was Velkov nog dicht bij de winnende namens Den Bosch, maar hij miste de bal.

Het bleef bij 2-2. Woensdag is de return in Den Bosch en dan wordt er beslist welke ploeg de finale van de play-offs haalt.

Go Ahead Eagles - FC Den Bosch 2-2

0-1 Van der Sande (18)

1-1 Lelieveld (30)

1-2 Brouwers (50)

2-2 Navratil (68)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Kersten, Bosz, Felida, Vaisanen, Holla, Van der Steen

Bijzonderheid: Van Moorsel mist strafschop (77)

Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate (Bliek/75), Baas; Stans, Bakx, Van der Venne (Langedijk/60); Navratil (Andrade/85), Verheydt, Van Moorsel.

FC Den Bosch: Van der Steen; Vaisanen, Kersten, Velkov, Khammas; Brouwers, Beltrame (Sappinen/33), Holl; Felida, Van der Sande (Vermeij/74), Verbeek (Blummel/66).

Bekijk hier de andere uitslagen in de play-offs en hier de statistieken van de spelers van Go Ahead.