Uitslagen zondagvoetbal: Dalfsen en Deventer pakken titel, doek valt voor Hengelo

Twee Overijsselse kampioen kwamen er vanmiddag bij in het zondagamateurvoetbal. Dalfsen en Deventer pakten de titel. Voor Hengelo viel het doek. Hieronder een overzicht van de uitslagen in het zondagvoetbal.

In de 1e klasse E deed De Zweef de laatste positie in de voorlaatste speelronde over aan BWO. De Zweef won van Heino en BWO ging onderuit tegen BVC'12.

Dalfsen pakte de titel in de 2e klasse L Noord. Dat was voor de club de derde titel op rij, twee jaar geleden speelde het nog vierde klasse.

NEO bleef in de titelrace in de 3e klasse A door de topper van koploper Eilermark te winnen. Die ploeg heeft echter nog wel een punt voorsprong in de laatste speelronde van volgende week.

Wijhe'92 won de topper in de 3e klasse B van SP Lochem en is daardoor op weg naar de titel. Het heeft nu drie punten voorsprong op Lochem en Turkse Kracht.

Borne won in de 4e klasse A van Delden en is daardoor officieus kampioen. Delden had vooraf een punt minder, maar is nu dus kansloos voor de titel. Het zakte zelfs naar plek vier door de nederlaag. Onderin viel het doek voor Hengelo. Het won dit seizoen slechts drie keer en zakt af naar de vijfde klasse.

In de 4e klasse A Noord maakte de top drie geen fout en daardoor zijn ze allemaal nog in de race om de titel. Oranje Zwart heeft de beste papieren, Steenwijk heeft een punt minder en De Blesse twee. Steenwijkerwold verloor van Oranje Zwart en is daardoor afgehaakt in de titelstrijd.

FC Aramea werd op de voorlaatste dag hekkensluiter in de 4e klasse B. Het verloor van Erix en zag Rekken winnen van KSV.

Diepenveen zette een grote stap naar de titel in de 4e klasse G, maar moet nog wel een week wachten. Het houdt een voorsprong van drie punten op GFC door een zege bij Lettele.

Een onderling duel tussen La Premiere en DTC moet volgende week de kampioen van de 5e klasse A bepalen. Eerstgenoemde heeft een punt meer en dus aan een gelijkspel genoeg.

SC Deventer werd kampioen in de 5e klasse G. Het deed dat in stijl door met 6-1 te winnen bij V en L.

