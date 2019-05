Duncan Laurence breekt nachtelijk record bij Metropool: "Nog nooit zo veel kaarten verkocht"

Duncan Laurence verkoopt shows in Overijssel in rap tempo uit (Foto: ANP)

De overwinning van Duncan Laurence op het Eurovisie Songfestival is er één die de directie van poppodium Metropool nog wel even bij blijft.

Meteen na de overwinning van Laurence ontstond er een run op kaarten voor zijn optreden op 8 november.

"We hebben 's nachts nog nooit zo veel tickets verkocht", stelt directeur Johan de Jong van Metropool. "Zaterdagochtend begon de voorverkoop. Nog vóór het optreden van Duncan in Tel Aviv hadden we al de helft van de kaarten verkocht. De rest van de tickets verkochten we direct na het bekendmaken van de overwinning van Duncan".

Ook in Zwolle staat Duncan Laurence in november op de planken: in poppodium Hedon. Ook die show is in rap tempo uitverkocht.