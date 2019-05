Ruim honderd boeren in de Kop van provincie reageren op actie Boxtel: 'Doesnormaal'

Boeren in de kop van de Overijssel reageren op de bezetting van een varkensstal in het Brabantse Boxtel afgelopen week. Met meer dan honderd tractoren schreven ze 'Doesnormaal' in een weiland in de omgeving van Scheerwolde.

De boeren willen met de actie mensen oproepen om normaal met elkaar om te gaan, ook als je van mening verschilt.

"Een kleine groep mensen in de samenleving probeert het recht op keuzevrijheid van andere mensen te gijzelen. Terwijl je ook gewoon normaal met elkaar kunt omgaan," aldus Eline Vedder van de actiegroep die speciaal voor deze gelegenheid in het leven is geroepen.

'Vooral saamhorigheid'

"Deze actie staat niet voor een tegengeluid, het laat ook vooral de saamhorigheid zien", aldus Vedder.

Boeren die meedoen met de actie worden opgeroepen om berichten te delen met de hashtag #doesnormaal.

"We willen niet dat wat er in Boxtel is gebeurd het nieuwe normaal gaat worden", zegt Vedder tegen de NOS. "We moeten op een normale manier met elkaar in gesprek gaan en blijven. Niet alleen over dierenwelzijn, maar ook over andere maatschappelijke thema's."

'In gesprek blijven'

"Met het uiteindelijke doel normaal met elkaar in gesprek te gaan en blijven, ook over dierwelzijn", besluit Vedder.