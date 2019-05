Lelieveld na gelijkspel GA Eagles: "Maakte maar één team aanspraak op de winst"

Julian Lelieveld speelde vanmiddag met Go Ahead Eagles met 2-2 gelijk tegen FC Den Bosch in de eerste halve finale van de play-offs om promotie. Het was al de derde keer dit seizoen dat de Deventer ploeg de betere was tegen de Bosschenaren, maar niet won.

"Ze zeggen altijd: drie keer is scheepsrecht, maar dat is bij ons nog niet het geval. Dan woensdag maar", aldus de verdediger, die zijn eerste doelpunt maakte in het betaald voetbal.

Vertrouwen

Hij heeft dan ook veel vertrouwen in de return van woensdag: "Ik denk dat wij gewoon weer een hele goede wedstrijd hebben gespeeld en dat er maar één team aanspraak maakte om te winnen. Dat waren wij. We hebben er echt gewoon heel veel vertrouwen in, omdat we gewoon drie keer best een redelijke wedstrijd hebben gespeeld. Behalve de eerste helft uit dan, tegen Den Bosch. Ik denk dat wij woensdag gewoon gaan knallen en dan op naar de finale."

Complimenten aan hem

Go Ahead kreeg genoeg kansen, maar vond vaak doelman Wouter van der Steen op het pad. "Ik denk dat de bal drie keer op de lijn lag en dat ie er nog uit werd gehaald, dus ik denk dat er één team aanspraak maakte om te winnen. De keeper heeft gewoon een fantastische wedstrijd gespeeld. Dat is een kwaliteit van hen, dat weet je. Dus de complimenten ook aan hem", aldus Lelieveld.