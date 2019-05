Dronkelappen, vernielingen, inbraken en diefstallen: politie Almelo beleeft roerig weekend

De politie in Almelo heeft het afgelopen weekend haar handen vol gehad aan mensen die zich schuldig maakten aan openbare dronkenschap, wapenbezit, diefstal, inbraken, vernielingen en baldadigheid. In totaal pakte de politie acht mensen op, die acht zijn allemaal woonachtig in Almelo.

De eerste keer dat de politie in actie moest komen, was voor een 20-jarige Almeloër. De man schopte tegen lantaarnpalen en had kort daarvoor in een taxi overgegeven. De man flink onder invloed van alcohol en mocht zijn roes uitslapen in een politiecel.



Diefstal vlees

Eerder had de politie al een 42-jarige man aangehouden die vlees had gestolen uit een winkel.

Ook werden dit weekend twee jongens van 17 en 18 jaar aangehouden voor het inslaan van een ruit van een huis aan de Ampsen.

In de boeien geslagen

Gisteren werd een 42-jarige Almeloër opgepakt voor een inbraak bij een winkel. De man was herkend camerabeelden en kon later in de boeien geslagen worden. Zaterdagmiddag werd er ook nog een 71-jarige man uit Almelo aangehouden voor winkeldiefstal.

Gisteravond sloeg de politie een 34-jarige man in de boeien, omdat hij meerdere auto’s had vernield.

Fiets in gracht

De laatste arrestant is een 26-jarige man uit Almelo. Hij gooide een fiets in de gracht en bleek bij zijn arrestatie in het bezit van een mes. Ook hij heeft de nacht doorgebracht in een politiecel.