HSC'21 zeker van lijfsbehoud na zege bij Westlandia

HSC begon goed en na kansen voor Bas ter Hogt en Burak Babuoglu-Uguz was het na een klein kwartier raak door Stef Ottink. Even later was Ter Hogt al dicht bij de tweede, maar raakte de lat. Kort voor rust kreeg Ottink nog een kans op zijn tweede en ook de thuisploeg was nog dichtbij, maar de ruststand was 0-1.

Na de pauze kwamen de kansen vooral van Diego van der Weide. Hij raakte onder meer de lat, maar kwam niet tot scoren. Bas Postma kwam er twintig minuten voor het einde in en maakte tien minuten later de 0-2. Daar bleef het bij in Naaldwijk.

