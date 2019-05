VVD wil Songfestival in Overijssel, IJsselhallen is er klaar voor

De provinciale afdeling van de VVD wil dat de provincie Overijssel er alles aan doet om het Songfestival naar Overijssel te halen. “Niet alleen vanuit cultureel oogpunt, maar zeker ook vanuit economisch oogpunt is het zeer interessant”, zeggen VVD-woordvoerders Dinand Leferink en Kees Hofstee. De IJsselhallen is al begonnen aan een bidbook om het evenement binnen te halen.

De VVD'ers denken dat het binnenhalen van het Songfestival naar Overijssel een enorme impuls geeft aan de bekendheid van de provincie. "Het zal mede door de komst van vele nationale- en internationale gasten en een grote hoeveelheid pers een stimulans zijn voor onze toeristische sector en voor de economie van Overijssel in het algemeen."



IJsselhallen

Omdat Duncan Laurence zaterdagavond het Eurovisie Songfestival wist te winnen met zijn nummer Arcade, wordt het muziekfestijn volgend jaar in Nederland gehouden. Toni Dennenboom van de IJsselhallen in Zwolle heeft al aangegeven dat het evenementencomplex graag onderdak biedt aan het Songfestival. De week van het Songfestival is zelfs al geblokt in de agenda van de IJsselhallen.

"Wij zijn als Zwolle, als regio en als IJsselhallen meer dan ambitieus. Wij willen samen met onze partners een bidbook uitbrengen", vertelt Willem Uitentuis van de IJsselhallen. "Er zit natuurlijk een financieel plaatje achter, maar we zijn ambitieus. Ooit ging PEC Zwolle naar de bekerfinale tegen Ajax. Toen zeiden we 'we zijn kansloos', maar we wonnen met 5-1. Dus we leggen de lat hoog en zetten het graag door."

Overijsselse staat van dienst

Een keuze voor Overijssel is volgens de VVD'ers niet ondenkbaar. Vooral omdat Overijssel een aardige staat van dienst kent als het gaat om inbreng aan het Songfestival. De vorige Nederlandse winnaar van het Songfestival was Teach-In uit Enschede in 1975 met het nummer Ding-a-dong, met zangeres Getty Kaspers uit Markelo. Marga Bult uit Lattrop werd in 1987 vijfde met het nummer Rechtop in de Wind.



Ilse DeLange uit Almelo werd in 2014 tweede met The Common Linnets. Bovendien was zij dit jaar mentor van winnaar Duncan Laurence.

Spreiding toerisme

Omdat het Songfestival, volgend jaar mei, mogelijk tegelijk valt met de Grand Prix in Zandvoort, lijkt het geen uitgemaakte zaak dat het festival in hoofdstad Amsterdam wordt gehouden. "Van de 28 keer dat het Songfestival werd gehouden, was het drie keer niet in de hoofdstad. Dit wordt de vierde keer", zegt Uitentuis van de IJsselhallen vol vertrouwen.

NBTC Holland Marketing is al langer bezig met spreiding van toeristen over het land. Zo werd vorig jaar de eerste landelijke Toerismetop gehouden in Zwolle. Dit is een unieke kans voor Nederland om minder voor de hand liggende steden en regio's onder de aandacht te brengen, laat het marketingbureau weten.

“Voor ons land een unieke kans om het songfestival in te zetten voor de wereldwijde promotie van de minder bekende plekken van ons land”, aldus Jos Vranken, algemeen directeur NBTC Holland Marketing. "In gastlanden die ons voor waren is gebleken dat het Songfestival een enorm effect op het bezoek en imago van een land heeft. Aangezien de meeste Songfestival-fans al bekend zijn met onze hoofdstad, is dit een uitgelezen kans voor steden als Arnhem, Rotterdam of Zwolle om hun stad te profileren. Op die manier laat Nederland wereldwijd zien dat we meer te bieden hebben dan de traditionele iconen en plekken", vertelt Vranken.