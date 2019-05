Beschonken motorrijder veel te hard over afgesloten rijstrook A28 bij Zwolle

De motorrijder reed 148 kilometer per uur, terwijl 100 is toegestaan. Uit de alcoholtest bleek dat de man flink had gedronken, hij blies 2,07 promille. Dat is vier keer te veel voor een gevorderde bestuurder en tien keer voor een beginnend bestuurder.



Omdat de man geen rijbewijs bij zich had, is het volgens de politie nog de vraag of hij überhaupt een geldig rijbewijs heeft. De motor van de man is in beslag genomen.

