Alleen twee vermeende kopstukken wietbende Almelo blijven vastzitten

Twee Almelose broers die door justitie gezien worden als kopstukken van een wietbende blijven als enige van dertien verdachten nog in voorlopige hechtenis. De rest van de verdachten mag hun proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten. De mannen werden vorig jaar september opgepakt rondom een mega-operatie van politie en justitie in het Nieuwstraatkwartier.

De afgelopen maanden werden er al acht van de dertien destijds opgepakte verdachten op vrije voeten gesteld. Onder hen een derde broer en twee zogenoemde klikagenten. Die laatste zouden veelvuldig informatie naar de hennepbende hebben gelekt.

Bedreigen van getuigen

Vandaag hebben de advocaten van de vijf overgebleven verdachten gevraagd of ook hun cliënten het eindproces in vrijheid mochten afwachten. Het Openbaar Ministerie was daar fel op tegen, omdat die bang was dat de verdachten een aantal getuigen in de zaak gaan bedreigen. Volgens het OM vrezen verschillende getuigen voor hun leven als de vermeende bendeleden op vrije voeten komen.

De verdediging vindt dat onzin. De advocaten zeggen allen dat daar geen enkele aanwijzing voor is. Daarnaast zijn er al verschillende verdachten op vrije voeten en is van daadwerkelijke bedreiging geen sprake.

Pistool in mond

Justitie zegt dat de groep onder leiding stond van drie Turkse broers. "En die regeerden met harde hand." Zo zijn er verschillende verklaringen van getuigen die bedreigd of mishandeld zijn door de broers. Eén van hen kreeg zelfs de loop van een doorgeladen pistool in zijn mond gepropt en een stiletto door de hand gestoken, aldus het OM.

De oudste broer, die door het OM wordt gezien als hét kopstuk, bood vandaag zelfs aan een borgsom te willen betalen van twintigduizend euro. Volgens hem is dat bedrag ingezameld door familie en vrienden. Maar het OM wilde daar niets van weten: "Dat zou heel goed crimineel geld kunnen zijn." Hij kwam niet vrij.

Bewijs

Tegen de groep verdachten zijn er verschillende belastende verklaringen van getuigen en medeverdachten. Ook beschikt justitie over verschillende geheime geluidsopnames en tapgesprekken. Binnenkort is ook bekend van welke verdachten er DNA is gevonden in de hennepkwekerijen. Ze hebben er volgens het OM zeker vijftien bestierd. Met de opbrengsten van de hennepkweek zouden onder meer badkamers, dakkapellen en auto's zijn gefinancierd.

De komende maanden worden er in totaal nog ruim dertig getuigen gehoord. De eerste zullen volgende maand bevraagd worden, de laatste in oktober. Een eindproces nog dit jaar inplannen lijkt daardoor onmogelijk.

Bijna 50 verdachten

Naast de dertien 'bendeleden' zijn er nog 36 verdachten in beeld die volgens het OM betrokken zijn geweest bij de hennepteelt. Justitie wil hen allemaal strafrechtelijk vervolgen.