Sociaal experiment Regio Twente dicht kloof tussen politici en burgers

Twee onbekenden die elkaar tientallen persoonlijke vragen stellen, een bekend sociaal experiment waardoor de deelnemers in zeer korte tijd een intense band opbouwen. Trainees van de Twentse Overheid hebben dat dunnetjes overgedaan, alleen dan tussen inwoners en bestuurders om te zien hoe groot de kloof is.

Vijf gesprekken tussen aan de ene kant een politicus en aan de andere kant een burger. In drie kwartier komen 29 vragen voorbij, die steeds persoonlijker worden. En dat levert boeiende gesprekken op.

"Het zijn mensen, niet alleen een functie"

'The Interpersonal Closeness Experiment', heet het experiment. "We willen de politici een gezicht geven", vertelt Jori Warmerdam, één van de mensen achter het experiment. "Het zijn mensen, niet alleen een functie zoals burgemeester of wethouder."

"Soms wordt er geopperd dat er een kloof is tussen inwoners en lokaal bestuur. Is het daadwerkelijk zo erg gesteld?", vertelt Warmerdam. Pas na afloop van de gesprekken werd de identiteit van de deelnemers bekendgemaakt en werden ze gevraagd hoe ze de gesprekken ervaren hebben en wat voor verwachting vooraf was. "Hij is voor een wethouder heel erg menselijk, dat had ik niet verwacht", laat een van de deelnemers weten.

De ontmoetingen en gesprekken leidden tot bijzondere momenten. Het experiment is verwerkt tot een minidocumentaire.