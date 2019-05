Wie brengt Overijssel naar Brussel? Een overzicht van de regionale verkiezingskandidaten

Zomertijd of juist wintertijd?

Schaf maar af die invoering van de zomertijd. Het is misschien wel het bekendste pleidooi dat de politica de afgelopen vier jaar heeft gehouden in het Europees Parlement. Volgens Schreijer wordt het ritme van kippen, koeien en andere dieren elk jaar danig in de war gebracht. Ook gezinnen met jonge kinderen zijn er niet blij mee. Het schopt ieders ritme in de war, afschaffen is dan de beste optie.

De Europese Commissie kwam vorig jaar met het voorstel om elke lidstaat zelf te laten beslissen: blijvend zomertijd of voor altijd wintertijd? Het is nu aan de lidstaten zelf om daar binnen afzienbare tijd een knoop over door te hakken.

Lijst 4 (VVD) - Malik Azmani uit Dalfsen

Malik Azmani uit Dalfsen is de enige Overijsselaar die ook lijsttrekker is van zijn partij. Hij voert de VVD aan in de Europese campagne. Een rol in het kielzog van VVD-partijleider Mark Rutte. Want niet Azmani maar Rutte gaat in debat met de Thierry Baudet, de Europese lijstduwer van Forum voor Democratie. Een debat dat belangrijk wordt voor het succes van de Europese verkiezingscampagne van de VVD en dus van Azmani.

Malik Azmani is natuurlijk vooral bekend als lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Sinds 2010 zit hij in de Kamer. Een klus die hij tussen 2010 en 2014 combineerde met het raadslidmaatschap in de gemeente Ommen. In zijn beginperiode in de Kamer was Azmani woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Later werd dat Immigratie & Asiel, Mensenhandel & Prostitutie en de WIV/AIVD.

Azmani noemt zichzelf een doorzetter met lef die goed out of the box kan denken. Oktober vorig jaar werd hij lijsttrekker van de VVD voor de verkiezingen van donderdag. Met een speciaal campagnebusje trekt hij nu rond onder het motto: #MalikMaaktMeters.