Programma: Play-offs Heracles, Go Ahead en Landstede en laatste ronde amateurvoetbal

De laatste ronde in de reguliere competitie van het amateurvoetbal staat komend weekend op de rol. Er zijn al veel beslissingen gevallen, maar daar komen er komend weekend nog vele bij. Daarnaast spelen Heracles en Go Ahead in de play-offs, Landstede Basketbal begint aan de finale en begint de eredivisie tennis.

Betaald voetbal

Voor Heracles Almelo en Go Ahead Eagles staan de returns van de halve finales in de play-offs op het programma. Vanavond moet Heracles een 2-0 nederlaag goed zien te maken bij FC Utrecht. Als dat lukt speelt het vrijdag en volgende week dinsdag de finale.

Morgen gaat de Deventer ploeg op bezoek bij FC Den Bosch. Het moet daar minimaal één keer scoren na de 2-2 van afgelopen zondag in eigen huis. Daar zijn de finales komende zaterdag en ook volgende week dinsdag.

In de 2e divisie sluit HHC Hardenberg het seizoen af met een thuisduel tegen Spakenburg. De Overijsselse ploeg kan nog vijfde worden, maar ook nog zakken naar plek negen.

Amateurvoetbal

Zaterdag belooft een spannende dag in de hoofdklasse B te worden. Excelsior'31 en Staphorst strijden met Sparta Nijkerk om de titel. Laatstgenoemde heeft de beste papieren en is bij een zege op ACV kampioen. Bij puntenverlies maken de twee Overijsselse clubs kans om de titel. Excelsior'31 heeft een punt minder en speelt thuis tegen Flevo Boys. Staphorst heeft twee punten minder dan Sparta en krijgt csv Apeldoorn op bezoek.

Onderin speelt DETO tegen WHC. Bij een nederlaag of gelijkspel degradeert DETO na een jaar uit de hoofdklasse. Bij een zege speelt het nacompetitie.

In de 3e divisie speelde HSC'21 zich afgelopen zondag veilig. Quick'20 leeft nog door een doelpunt in blessuretijd. Het staat echter nog wel op een degradatieplek. Zondag moet het zelf zien te winnen bij het Haagse Quick en daarnaast moet OJC Rosmalen verliezen van JVC Cuijk. Als dat lukt, spelen de Oldenzalers nacompetitie. Bij elk ander resultaat degradeert Quick na drie jaar uit de 3e divisie.

In het lagere amateurvoetbal zijn er op zaterdag momenteel drie Overijsselse kampioenen en daar komt er komend weekend nog één bij. In de 2e klasse H spelen Sparta Enschede en DOS Kampen in een onderling duel om de titel. Beide ploegen hebben 56 punten en DOS heeft een beter doelsaldo, dus die ploeg heeft genoeg aan een gelijkspel.

Op zondag pakten vier Overijsselse clubs tot nu toe de titel. Daar kunnen er acht bij komen. Achilles'12 kan Voorwaarts Twello in de 2e klasse J in een onderling duel van de titel afhouden. Het moet dan met in eigen huis met drie doelpunten verschil winnen. Ook in de 4e klasse G gaat een onderling duel de titelstrijd beslissen. Diepenveen heeft aan een gelijkspel tegen GFC genoeg voor het kampioenschap, maar bij winst van de ploeg uit Goor is die ploeg kampioen. La Premiere en DTC'07 gaan in de 5e klasse A beslissen wie de titel pakt. Eerstgenoemde heeft een punt voorsprong en speelt in eigen huis.

Basketbal

Voor de basketballers van Landstede begint vanavond de finale van de play-offs om de landstitel. Die gaat over een best-of-7. Donar komt vanavond naar Zwolle. Donderdag is de tweede, zondag de derde en volgende week dinsdag de vierde. Mogelijk komen er daarna dus nog een vijfde, zesde en zevende wedstrijd.

Softbal

De dames van Tex Town Tigers komen komend weekend drie keer in actie. Op zaterdag speelt het de dubbele uitwedstrijd bij DSS en zondag komt Olympia naar Enschede voor een inhaalduel. Die wedstrijd werd begin deze maand gestaakt vanwege noodweer.

Tennis

Zaterdag gaat de eredivisie van start en daarbij doet opnieuw Salland mee. De ploeg begint met een duel bij Rapiditas en zondag is de tweede wedstrijd bij De Metselaars.

