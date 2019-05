Zwols ex-lid No Surrender mag enkelband afdoen en vreest 'bad standing'

Voormalige No Surrender-lijfwacht Ayhan B. (52) uit Zwolle wordt verlost van zijn enkelband. De man werd begin dit jaar op voorwaarden in voorlopige vrijheid gesteld en moest sindsdien een enkelband dragen.

B. wordt verdacht van het afpersen van vier mensen en een diefstal met geweld. Dit zou zijn gebeurd begin 2016, toen de man tijdelijk woonde bij voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers in Emmen.

De afpersingen waren in het kader van ‘bad standings’. Dit houdt in dat leden met geweld uit de club worden gezet, omdat zij de regels niet hebben nageleefd. Door de enkelband was B. aan huis gekluisterd. "Ik kom mijn zolderkamer niet af”, zei hij tegen de rechters.

Ziekte advocaat

Zijn zaak zou vandaag inhoudelijk worden behandeld. Door een ziekteperiode van zijn advocaat, kort voor de zitting, kon dit niet doorgaan. Bovendien moest Kuipers in het onderzoek van B. nog worden gehoord. Door miscommunicatie gebeurde dit pas vorige week.

B. houdt zich ondertussen aan alle afspraken. Dit was voor de rechtbank om de man te ontdoen van zijn enkelband. B. wilde ook van de voorwaarde af dat hij geen contact mag leggen met (ex)-leden van No Surrender en slachtoffers. B. is geen lid meer van de club en wil zijn spullen inleveren.

Hiervoor is contact nodig met de huidige leden. "Ik moet dit afhandelen. Doe ik dit niet, dan zoeken zij mij of mijn dochter op”, zei B. tegen de rechter. Die voorwaarde verviel niet. "U begrijpt dit niet. U brengt hierdoor mensen in gevaar”, tierde B. De voorwaarde blijft tot aan de zitting in augustus. "Ik zit dan wel in Turkije", klonk B. boos.