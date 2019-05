OM wil vijf miljoen euro van verdachte mega-hennepkwekerij Nijverdal

Het Openbaar Ministerie wil dat een 41-jarige man uit Almelo zes maanden gevangenisstraf krijgt en vijf miljoen euro criminele winst terugbetaalt. De man wordt door het OM gezien als medeplichtige aan de mega-hennepkwekerij die in de zomer van 2015 werd ontdekt in het voormalige pand van de Rabobank aan de Constantijnstraat in Nijverdal.

In het pand werden toen 8.145 hennepplanten aangetroffen en 2.900 hennepstekken. De kwekerij was verdeeld over twaalf ruimtes in het gebouw. Zes in de kelder, zes op de bovenverdieping. Volgens het Openbaar Ministerie zat er een heel schema in. “Het was een goed georganiseerd proces”, aldus de officier van justitie vanochtend in de Almelose rechtbank.



Monteur

De hennepkwekerij werd ontdekt door een monteur van energiebedrijf Enexis. Die kwam de stroom afsluiten omdat al een tijd niet was betaald. De monteur ontdekte dat er stroom illegaal werd afgetapt en dat zekeringen gloeiend heet waren. Enexis wil 55.000 euro van de Almeloër. Het energiebedrijf gaat er daarbij vanuit dat er tien keer is geoogst, zonder dat er voor de stroom is betaald.

Volgens het OM huurde de man uit Almelo het hele pand in Nijverdal en niet slechts de begane grond, zoals de man zelf beweert. Hij zegt zelf lange tijd niets te hebben geweten van de kwekerij. Toen hij de kwekerij uiteindelijk ontdekte durfde hij de politie niet te bellen. Hij zou bij de ontdekking zijn bedreigd en er werd hem een schaar op de keel gezet, zo verklaart hij zelf.



Vrijspraak

Zijn advocaat Robert Speijdel vindt dat de man moet worden vrijgesproken. Zelf zegt de man tegen de rechters: “Ik had eerder in moeten grijpen. Ik had de politie moeten bellen toen ik de kwekerij ontdekte. Ik heb het onderschat. Ik dacht: als ik Enexis niet betaal, sluiten ze de stroom af en zijn ze weg.”

Het OM kijkt anders tegen de zaak aan. Na diverse getuigenverhoren zou blijken dat de Almeloër de man is die het pand geschikt maakte voor de teelt van hennep. Zo liet hij ruimtes aftimmeren. Zelf zegt hij dat de ruimtes waren afgesloten omdat er asbest was ontdekt. Maar volgens het OM is er geen bedrijf geweest dat ook daadwerkelijk heeft vastgesteld dat er asbest in het pand is aangetroffen.

De Almeloër liet ook een afzuigpijp vanaf de kelder naar het dak aanleggen. Naar eigen zeggen omdat het centrale afzuigsysteem in het oude Rabobank-pand niet meer werkte. Getuigen roken na de aanleg van de pijp echter geregeld een wietlucht.

Volgens het OM gaf de man opdracht het pand af te timmeren en de afvoerpijp aan te leggen. “Hij was telkens aanwezig en maakte de afspraken. Als iemand langs kwam in het pand, liet hij telkens de kelder en de bovenverdieping niet zien. Hij had of geen sleutel van die ruimtes, of niemand mocht erin in verband met het aangetroffen asbest”, aldus de officier van justitie.

Hoe de rechtbank tegen de zaak aankijkt wordt over twee weken bekend. Over zes weken wordt duidelijk of de verdachte ook daadwerkelijk vijf miljoen euro criminele winst moet terugbetalen.