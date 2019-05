Rick Brink uit Hardenberg in beeld als 'minister van Gehandicaptenzaken'

Rick Brink wordt misschien wel de eerste 'minister van Gehandicaptenzaken' van Nederland. De CDA-fractievoorzitter uit Hardenberg zit in de finale van een televisieprogramma van de KRO-NCRV dat op zoek is naar een vertegenwoordiger van de bijna 2 miljoen mensen in Nederland met een beperking.

In omringende landen bestaat zo'n minister daadwerkelijk, in Nederland is er geen apart ministerie. Brink vindt dat jammer, hij weet hoe het is om te leven met een beperking. Vanwege zijn aandoening Osteogenesis Imperfecta, OI, zit hij in een elektrische rolstoel. Dat heeft zijn ouders en hem nooit weerhouden deel te nemen aan de maatschappij. Zo is Rick actief bij voetbalclub HHC, werkt hij als projectmanager en is hij zeer actief in de Hardenbergse politiek.

Taken 'minister'

Het programma zoekt iemand voor de functie 'die uit het hart spreekt en gelooft in gelijke kansen. Gedreven om te slagen. De minister is iemand die als geen ander zijn of haar achterban begrijpt.'

Het doel van het programma is meer aandacht te krijgen voor een grote doelgroep die te vaak nog wordt buitengesloten in de maatschappij, op het gebied van bijvoorbeeld werk en gelijke kansen. De bedoeling is dat de 'minister' het maatschappelijk debat gaat aanzwengelen en de handen uit de mouwen gaat steken. Rick Brink is in elk geval enthousiast, en maakt zich op voor de finale!

Op 24 mei wordt live op tv de eerste 'minister van Gehandicaptenzaken' gekozen.