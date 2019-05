Rick Brink uit Hardenberg op campagne voor 'Minister van Gehandicaptenzaken'

Verslaggever Mark Bakker in gesprek met Rick Brink

Binnenkort start Rick Brink, CDA-fractievoorzitter in Hardenberg, met zijn campagne voor de verkiezing 'Minister van Gehandicaptenzaken'. Deze verkiezing hoort bij een nieuw tv-programma van KRO-NCRV waarbij de positie van mensen met een handicap onder de aandacht wordt gebracht.

Zo'n 130 mensen hadden zich kandidaat gesteld voor de titel. Na selectierondes bleven er nog maar zes over. Rick hoort daarbij. Als hij de titel wint, komt hij in dienst van de omroep en mag hij zijn ideeën waarmaken. Hij belooft dan ook 'gewoon' aan te blijven als fractievoorzitter in Hardenberg.

Campagne

Op maandag 17 juni is er een live-uitzending waarbij de kijkers worden betrokken bij de verkiezing. Om zoveel mogelijk stemmen te winnen, moet Rick campagne gaan voeren. Hij gebruikt daarvoor social media, waarop hij vlogs plaatst. Ook gaat hij de straat op.

Eén van zijn plannen is het toegankelijker maken van speeltuinen voor gehandicapte kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een schommel of wip wap waar je met een rolstoel in kan. Ook kunnen speeltoestellen voor kinderen die niet goed kunnen zien, aantrekkelijker worden gemaakt.

Sport

In de sport valt volgens Rick ook het één en ander te verbeteren. Door bijvoorbeeld mensen zonder handicap mee te laten doen met speciale gehandicaptensporten. Mensen zonder lichamelijke handicap zouden best in een rolstoel mee kunnen doen aan rolstoelbasketbal. En aan zitvolleybal kun je ook zonder handicap meedoen. Rick vindt het belangrijk dat gehandicapten en mensen zonder handicap veel meer met elkaar optrekken en veel meer samen doen. Daarom doet hij mee met deze bijzondere verkiezing.