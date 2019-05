Theaterfestival Tuin der Lusten in Laag Zuthem krijgt wintereditie

Theaterfestival De Tuin der Lusten in Laag Zuthem vindt dit jaar plaats in de winter. Voorgaande jaren werd het festival steevast georganiseerd in de maanden mei en juni én in de buitenlucht. Dat laatste is, ondanks de lagere temperaturen, ook in 2019 gewoon het geval.

Het idee om een wintereditie te organiseren bestond al langer. "Dat is wel een leuk verhaal", vertelt organisator Casper de Vries. "We hadden ooit een sponsor die rond kerst al z'n relaties wilde uitnodigen en had vervolgens ons gevraagd om daar iets moois van te maken voor de Tuin der Lusten." Er werd een plan gemaakt, maar de sponsor haakte af. Toen was het zaadje al geplant.

Den Alerdinck

De inmiddels 22e editie van het festival wordt gehouden op landgoed Den Alerdinck in Laag Zuthem. "We krijgen vaak aanbiedingen van meerdere locaties", zegt De Vries. Uiteindelijk is er voor het landgoed in de gemeente Raalte gekozen. Ook daar kwam een wintereditie juist goed uit. "Er wordt daar veel getrouwd in het voorjaar."

Levende kerststal 2.0

Een buitenfestival in december, dus. "Met jägerthee, glühwein, warme worst en erwtensoep." Het plan is volgens hem om een wandeling te maken met het publiek: een levende kerststal in een nieuw jasje. "We laten mensen natuurlijk niet een uur lang stilstaan", zegt De Vries. Daarnaast lopen de acteurs mee en moet het publiek een actieve rol gaan spelen. "We willen graag dat zij onderdeel worden van het festival, dus dat ze letterlijk hun steentje bijdragen."

Zo'n wandeling brengt nog een ander voordeel met zich mee. "Voorgaande jaren konden we vaak een voorstelling bekijken met zo'n tweehonderd mensen. Nu is er ruimte voor véél meer publiek. Het idee is nu dat er elke tien minuten mensen op pad gaan."

Kunstenaars

Ook de reacties van de kunstenaars zijn, ondanks de koude vooruitzichten, erg positief. "Er wordt zo leuk op gereageerd! Er komen zulke maffe, gekke en leuke ideeën binnen." Zowel Europese als regionale kunstenaars worden bij het festival betrokken. "We gaan er samen een spectaculair mooi ding van maken."

De Tuin der Lusten vindt dit jaar plaats van 12 t/m 14 december op landgoed Den Alerdinck in Laag Zuthem.