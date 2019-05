Heracles strijdbaar naar Utrecht: "Een speler wenste ons al succes voor komend seizoen"

In Almelo is er nog volop hoop op een stunt in Utrecht. De ploeg van Frank Wormuth moet een 0-2 thuisnederlaag goed maken. "Na afloop kwam er een speler van hun naar mij toe. Hij wenste ons alvast succes voor komend seizoen. Dat heb ik mijn spelers voorgehouden. Het is nog niet gedaan", zegt trainer Frank Wormuth.

Twee dagen na de thuisnederlaag is Frank Wormuth nog steeds boos over het verloop van de wedstrijd. Zijn ploeg miste teveel kansen, en kreeg wederom twee tegendoelpunten uit standaardsituaties. Ook is er nog ergenis over scheidsrechter Siemen Mulder die een dubieuze penalty gaf aan FC Utrecht. "Schrijf nog maar een keer duidelijk op dat het geen penalty was. Merkel raakte Bazoer helemaal niet. Dat is ook gewoon duidelijk te zien op de beelden. Bazoer heeft na afloop gezegd dat hij twijfelde of hij geraakt werd. Dat zegt voor mij genoeg, dat zegt een speler alleen als hij niet geraakt is", aldus Frank Wormuth.

Blessures

Voor de return in Utrecht kan de trainer niet bepaald beschikken over een fitte selectie. Kristoffer Peterson en Maximilian Rossmann zijn nog niet fit, en richten zich op een mogelijke finale. Lerin Duarte viel zaterdag ook geblesseerd uit en reist dinsdag niet mee. Dabney dos Santos is nog een twijfelgeval, en ook Alexander Merkel is niet helemaal okselfris meer geeft Wormuth toe. "Voor veel jongens is dit het eerste seizoen op het hoogste niveau waarin ze zoveel wedstrijden spelen. Dat merk je nu het seizoen bijna voorbij is."

Knoester

Het centrale duo bestaat in Utrecht wederom uit Dario van den Buijs en Mats Knoester. Voor Knoester wordt het zijn derde duel in zes dagen, terwijl hij tot vorige week nog nooit een basisplek had bij Heracles. "Maar hij doet het uitstekend. Ik wil graag spelers opstellen, waar ik volgend seizoen ook wat aan heb. Daarom heeft Knoester een streepje voor op bijvoorbeeld Van Hintum die deze zomer weggaat. Voor Knoester is dit een goede ervaring en hij kan dit bovendien aan. Hij is nog jong en voor hem is het geen probleem om nu zoveel wedstrijden te spelen."

Vroege goal?

Heracles Almelo moet minstens twee doelpunten maken in Utrecht, maar gek genoeg hoopt de trainer dat ze niet te vroeg vallen. "Dat klinkt gek, maar ik hoop dat we in de beginfase lang de bal in de ploeg houden, maar onze doelpunten nog even bewaren voor na de rust. Hopelijk wordt FC Utrecht dan écht zenuwachtig en kunnen we toeslaan. We hebben in de Champions League voldoende voorbeelden gezien waarbij het kan. We geloven erin."

Het duel tussen FC Utrecht en Heracles Almelo is dinsdag uitgebreid te volgen via Radio Oost. Het duel in de Galgenwaard begint om 18:30 uur.