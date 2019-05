Meer politiecontroles in Glanerbrug om drugsoverlast aan te pakken

Sinds de invoering van het drugsgebruiksverbod in Glanerbrug eind vorig jaar heeft politie zo'n tien tot vijftien grote controles uitgevoerd op en rondom het station. Doel is om de overlast van junkies en drugsdealers zoveel mogelijk te beperken. De controles gaan de komende tijd door.

Door: Mirjam Haven en Ruud Dilling

Ruim twee jaar geleden was de overlast in Glanerbrug op z'n piek, in 2016 waren er ruim honderd meldingen van drugsoverlast. De aanpak lijkt effect te hebben, dit jaar - geteld tot half mei - zijn er nog maar zo'n tien meldingen. De overlast bestond de afgelopen jaren uit rondrijdende dealers, heroïne spuitende en crack-rokende junkies, rondslingerende spuiten en alle bijkomende criminaliteit.

Samenwerken

Om de overlast aan te pakken is er flink geïnvesteerd in samenwerken. Met burgers, de NS, Keolis, gemeente en ook met de collega's in Duitsland: "We proberen met controles in de trein, maar ook op en rondom het station, een signaal af te geven," aldus wijkagent Mark Elferink. Maar ook op de weg naar Gronau wordt gecontroleerd en bij andere zogenoemde 'hotspots'.

De acties moeten er ook voor zorgen dat de meldingsbereidheid bij inwoners groot blijft. Daarvoor wordt social media ingezet. De wijkagenten hebben een eigen Facebookpagina, waardoor het voor burgers makkelijker is geworden om een bericht achter te laten: "Als burgers dan zien dat er wat met hun melding gebeurt, dan verbetert dat onze band met de inwoners," aldus Elferink.

De extra controles kosten wel tijd, maar volgens Elferink is het vooral een kwestie van prioriteiten: "Je moet er tijd voor vrij maken, maar het is wel een probleem dat wij vinden dat aangepakt moet worden."