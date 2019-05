Oud-songfestivalwinnares Getty Kaspers: "Met zangles sta ik volgend jaar weer op het podium"

Getty Kaspers rijdt samen met haar man Cor in een camper door het land. Want door alle media-aandacht is het de laatste dagen een 'gekkenhuis' voor haar. En dan wil de zangeres niet steeds heen en weer rijden tussen de randstad en haar woonplaats Markelo.

Daarom keek Kaspers, die in 1975 met Teach-In het songfestival won met het liedje 'Ding-a-Dong', de finale van het songfestival op de camping. De uitslag kan niemand ontgaan zijn: Duncan Laurence won. "Natuurlijk heb ik gejuicht, ik ben heel blij voor hem."

Van koningin naar prinses

Toch zal het vreemd voor haar zijn om na 44 jaar niet meer de laatste winnaar te zijn. "Ach, dat geeft ook niet, dat we het niet meer zijn. Als je 44 jaar moet wachten op een opvolger dan is het goed zo. Ik was eerst koningin, nu ben ik prinses."

Zangles

Afgelopen editie traden ook oud-winnaars uit Israël op. Wellicht staan er volgend jaar ook de Nederlandse winnaars op het songfestivalpodium. Maar daar is nog wel wat zangles voor nodig, vreest Kaspers. "Die stembanden heb ik voor het zingen al jaren niet meer gebruikt. Het is net zoals met je spieren, je moet ze opwarmen. Dus een goede zangcoach kan ik wel gebruiken. En dan lijkt het me wel heel leuk, ja."



De steun heeft ze in ieder geval al. "Via Facebook krijg ik allemaal berichten binnen. Ongelofelijk. Mensen uit alle windstreken die contact met me zoeken en mij willen helpen voor het eventuele optreden van volgend jaar."

Sopraan

Onder hen is de Oldenzaalse sopraan Claudia Patacca, die haar graag zangles wil geven. Ze begrijpt maar al te goed dat je op oudere leeftijd wat minder bij stem bent. "Met liefde aandacht en geduld gaat het lukken", meent de zangeres.

De twee hebben inmiddels een eerste afspraak gemaakt.