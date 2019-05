Dit gaat Overijssel testen om hardrijders uit te bannen

Een instrument dat precies weet hoe hard je waar mag rijden en dat je ook nog eens op je snelheid wijst. Dat is Intelligente Snelheid Assistentie (ISA). In Overijssel gaat een pilot met ISA van start. Zo hoopt de provincie dat hardrijders verleden tijd zullen zijn.

ISA kan in auto's worden ingebouwd. Het systeem zorgt er aan de hand van GPS-signaal, je smartphone of andere technieken voor dat je snelheid in de gaten wordt gehouden en dat je bij een snelheidsoverschrijding zicht- en hoorbare signalen krijgt. Ook krijg je weerstand op het gaspedaal. Als het nodig is, zoals bij het inhalen, kan de bestuurder ISA overrulen.

Ook voor bestaande auto's

Provincie Overijssel wil deze techniek niet alleen voor nieuwe voertuigen beschikbaar hebben. Daarom ontwikkelt provincie Overijssel, vooruitlopend op Europese wetgeving, samen met V-Torn een ISA-instrument dat ook in oudere auto’s werkt.

Het bedrijf is nog tot de zomer bezig om het instrument te ontwikkelen. Pas als ISA is getest, zal besloten worden hoe de proef in praktijk wordt uitgevoerd. Het doel is om het systeem bij 150 Overijsselse auto's in te bouwen.

Europese wetgeving

In de Europese commissie is in februari 2019 gesproken over het verplicht stellen van een aantal standaard veiligheidstechnieken voor nieuwe typen auto’s die vanaf 2023 op de Europese markt komen. Deze technieken worden samengevat met ADAS-maatregelen (Advanced Driver Assistance Systems). ISA is een van die maatregelen. De stemming in het Europese parlement en de uitwerking in wet- en regelgeving volgen later dit jaar.

Andere pilotdeelnemers

Behalve Overijssel testen ook Noord-Holland en de gemeenten Ede, Tilburg en Helmond ISA. De proeven beginnen in de tweede helft van dit jaar en zullen tot eind 2020 duren.