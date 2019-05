Geen schulden, maar 24 miljoen euro bleef over na het faillissement van Oad

Het faillissement voor reisorganisatie Oad was in 2013 bijna voorkomen. Maar de extra ruimte die toen nodig was, wilde de Rabobank niet geven. De bank wilde alleen haar geld terug. Dat stelt de familie Ter Haar. Opvallend detail: na de teloorgang van Oad bleef er geen schuld, maar 24 miljoen euro over.

Vanwege het bankroet van Oad is de gehele boedel van het bedrijf verkocht. Dat leverde in totaal 36 miljoen euro op, 12 miljoen daarvan ging terug naar de Rabobank. De overige som bleef over, vertelde de curator.

Opvallend detail is dat de Rabobank vandaag procedeerde van het geld dat de verkoop opleverde. Tijdens de zitting in de rechtbank in Utrecht was een schadeloosstelling van 67 miljoen voor de familie Ter Haar de inzet.

Onenigheid over gang van zaken

Maar tijdens de zaak liepen de lezingen van Oad-familie en de Rabobank nogal uiteen. Volgens de reisorganisatie hadden zij de Rabobank gebeld met het verzoek om twee weken extra te krijgen om de zaken te regelen. Maar daar zegt de bank niets van te weten, zij stellen dat zij telefonisch alleen te horen kregen dat er een faillissement zou worden aangevraagd.

Ook had Ank Bijleveld, destijds de Commissaris van de Koning, nog gebeld met Jan van Nieuwenhuizen, lid van het bestuur van de bank. In dat gesprek zou ze gevraagd hebben of Oad wel voldoende tijd zou krijgen om er bovenop te komen. Het bestuurslid zou hebben beloofd dat het goed kwam. Maar dat bleek een paar dagen later anders: Oad was failliet.

Door het faillissement verloren 1.550 medewerkers hun baan en kwam er een einde aan het 90-jarige familiebedrijf.

Eerdere rechtszaken

In 2015 werd in een eerdere rechtszaak de eis tot schadevergoeding afgewezen, maar dat was puur op formele gronden. Volgens de rechtbank was de familie Ter Haar formeel geen belanghebbende meer in het faillissement.

In 2017 kreeg de familie het claimrecht overgedragen van de curatoren. Ook die hebben zich altijd op het standpunt gesteld dat de Rabobank haar zorgplicht niet is nagekomen. Afspraak is dat als de familie wint, een deel van de opbrengst naar de curatoren gaat en dus aan de schuldeisers ten goede komt.

Over zes weken gaat de zaak verder.