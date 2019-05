De Oosttribune in het kort: "Een pluim voor Go Ahead, hoe ze er stonden"

Ook op deze maandag is het betaalde voetbal in Overijssel weer uitvoerig besproken in De Oosttribune op TV Oost.

Bert van Losser bespreekt in deze aflevering met Tijmen van Wissing en Jan van Staa de resultaten van Heracles en Go Ahead Eagles in de play-offs, het vertrek van Gerard Nijkamp bij PEC Zwolle en de verlenging van Joël Drommel bij FC Twente.

Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.

Ook als podcast

Je kunt de uitzendingen van De Oosttribune ook als podcast beluisteren. Ze zijn te vinden in je favoriete podcast-app zoals Apple podcasts, Spotify of Stitcher. Als je jezelf abonneert krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is.