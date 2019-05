Knaken voor Kruudmoes: op zoek naar Europees geld in Overijssel

In de eerste aflevering belandt Anne in de haven van Hengelo. Want Hengelo is landelijk gezien de absolute koploper als het gaat om EU-subsidies. Geen enkele gemeente komt zelfs maar in de buurt van de 150 euro per inwoner die Hengelo de afgelopen vier jaar wist binnen te halen. Ter vergelijk: Enschede is de tweede Overijsselse gemeente op de lijst, met 'een schamele' 25 euro per inwoner. *



Dieper en meer

Bijna al dat geld is bestemd voor de haven. Het Twentekanaal is een belangrijke doorvoerroute voor het vrachtverkeer en moet dus verdiept worden. Want een halve meter extra diepte met betekent toch zo'n 2 à 3 miljoen ton extra goederen die verscheept kunnen worden in de haven.



Anne gaat op onderzoek in de haven en spreekt met schippers, een deskundige (die een flinke impuls voor de regionale economie voorziet) én een visser (die dan weer niet bang is voor minder vis).



Bekijk hier de eerste aflevering van Knaken voor Kruudmoes



* cijfers afkomstig van Binnenlands Bestuur/ERAC, dat onderzoek deed naar door gemeenten aangevraagde en ontvangen EU-subsidies van 2014 tot nu