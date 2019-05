Minister de Jonge over '100 dagen-man' ZGT: "Eerder nadenken over zorg voor later"

Ouderen moeten eerder gaan nadenken over hoe zij de zorg voor later georganiseerd willen hebben. Dat zegt minister Hugo de Jonge na afloop van een gesprek bij het ZGT in Almelo. Hij was daar op uitnodiging van chirurg Tim Verhagen, die enkele weken geleden in het nieuws kwam met zijn tweet over de patiënt die al honderd dagen onterecht in het ziekenhuis lag, omdat er geen plek was in de gespecialiseerde verpleegzorg.

Ouderen wonen langer thuis en juist dat is de reden waarom ze beter zouden moeten nadenken over hoe de zorg later georganiseerd moet worden, als zij hulpbehoevend worden, aldus De Jonge "Die les heb ik vandaag meegekregen van Tim Verhagen, hij zegt terecht dat je eerder het gesprek aan moet gaan over 'wat nou als je hulpbehoevend wordt'."

Incident de aanleiding

"Heel vaak is er nu een incident, mensen vallen bijvoorbeeld en de spoedeisende hulp is dan de eerste plek waar mensen aan denken. Dat is niet altijd de beste plek." Artsen bij het ZGT zien het zo'n vier keer per maand gebeuren dat patiënten opgenomen worden in het ziekenhuis, omdat er geen plek is in een verpleeghuis.

Lessen voor heel Nederland

Dat is volgens de minister niet altijd een kwestie van dat er géén plek is, maar vooral dat er niet goed gecommuniceerd wordt door het zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. "Er zou een beter overzicht moeten zijn van het aantal tijdelijke bedden dat beschikbaar is in de regio. Dat zijn lessen die voor het hele land getrokken kunnen worden."

De Jonge heeft niet alleen voor ouderen en de organisaties in de regio lessen om te zorgen dat het beter gaat. Ook zijn eigen ministerie is aan het inzetten op verbetering, vooral omdat het aantal zorgbehoevende ouderen gaat verdubbelen en er niet genoeg zorgprofessionals bijkomen de komende tijd. Zo wordt er ingezet op preventie, het verplaatsen van dure ziekenhuiszorg naar de wijk en innovatie zoals e-health.

Bij het gesprek met de minister waren naast chirurg Verhagen ook vertegenwoordigers van de drie grote zorginstellingen in Twente - TMZ, Carintreggeland en Zorgaccent - Menzis, gemeente en medewerkers van het transferbureau aanwezig.

Aanpak zorgfraude

De minister kwam niet alleen voor de '100 dagen-man' naar Almelo. De Jonge sprak ook met de Almelose zorgwethouder Eugène van Mierlo over de aanpak van zorgfraude.

Twee sociaal rechercheurs en de projectleider-contractmanager inkoop wmo/jeugd gaven de minister tijdens het werkbezoek inzicht in de wijze van voorkoming, opsporing en handhaving van zorgfraude. Die werkwijze maakte indruk op De Jonge. "Een goede aanpak die ertoe leidt dat geld voor de zorg ook echt naar de best passende zorg gaat", schreef hij op Twitter na zijn bezoek.