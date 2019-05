Omstreden energieplan Olst-Wijhe ligt ter inzage: "Mensen moeten hun stem laten horen"

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft gisteravond ingestemd met het ter inzage leggen van de Ruimtelijke visie Duurzame Energie. Daarin is onder meer het plan opgenomen om drie grote windturbines in het buitengebied van Olst-Wijhe te plaatsen, waarover veel onrust bestaat onder inwoners. "Het is belangrijk dat mensen hun stem laten horen, want de raad heeft oog voor wat er leeft in de samenleving", vertelt CDA-raadslid Elleke Steenbergen.

In de visie wordt besproken hoe de gemeente in de nabije toekomst een deel van haar energie zelf op kan wekken. In het rapport wordt vooral gekeken naar windmolens en zonnepanelenvelden. De meest geschikte locatie voor windmolens lijkt het gebied ten noorden van Boskamp langs de Wetering.

Draagkracht

"Er is veel weerstand tegen dit onderwerp. Wij vinden het als raad belangrijk dat er draagkracht voor is. Het betekent niet dat wat er in de visie staat, dat we dat gaan doen", vertelt Steenbergen. "We moeten iets doen. Het klimaat verandert en we hebben een opgave."

Steenbergen ziet ook kansen om te verduurzamen in de agrarische sector. "Er staat een mestvergister in hetzelfde gebied en daar kunnen we ook nog veel mee in de energieopwekking. Er liggen ook nog kansen, we hoeven niet direct windturbines te plaatsen."

Eind dit jaar

Nadat inwoners hun zogeheten zienswijze over de Energievisie hebben gegeven, komt er een nieuwe versie die besproken wordt in de gemeenteraad. Eind dit jaar moet er een definitief plan liggen.