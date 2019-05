'Marino Pusic belangrijkste kandidaat bij Almere City'

Marino Pusic blijft mogelijk aan de slag in de Keuken Kampioen Divisie. De oefenmeester die onlangs ontslagen werd bij FC Twente is de belangrijkste kandidaat bij Almere City, weet Voetbal International.

Almere haalde de play-offs, maar verloor in de eerste ronde van SC Cambuur. Ole Tobiasen was sinds maart de trainer in Almere. Hij nam die taak over van de ontslagen Michele Santoni.

Pusic bracht FC Twente na een jaar als kampioen terug naar de eredivisie, maar de club wilde niet met hem verder. Zijn assistent Gonzalo Garcia Garcia is de opvolger van Pusic in Enschede. Afgelopen vrijdag mocht de trainer de Rinus Michels Award voor coach van het jaar in de Keuken Kampioen Divisie in ontvangst nemen.