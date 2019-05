8-jarige Jip uit Almelo begint zijn eigen modemerk

Met een potlood in zijn hand en papier op zijn bureau is hij klaar om te tekenen. Op die manier werkt Jip aan zijn eigen logo. "Ik wil dat mijn kleding een hype wordt, dus kwam ik op de naam 'U Go Hype', afgekort UGH."

Hulp

Maar alleen met een potlood in de hand kom je nog niet aan kleding. Dus kroop Jip, samen met zijn ouders, achter de computer om zijn ontwerp uit te werken.

Zijn moeder helpt hem nu vooral met de technische zaken. "Ik help hem met de ontwerpen uit te werken, zodat we een mooie print voor op de truien kunnen maken. Daarnaast help ik hem met de website en social media."

Jip en Mirjam zijn trots op het werk (Foto: RTV Oost)

Op school blijft Jips werk niet onopgemerkt. "Gisteren vroegen kinderen al aan mij of ze iets konden kopen. Maar je kunt de artikelen nog niet bestellen. Ik heb al wel een website."

'Wie kan ik helpen?'

"Ik wil dat de hele wereld mijn merk draagt en dat mensen het leuk vinden", vervolgt Jip. "En ik heb nog een doel. Misschien wil ik kinderen in arme landen wel kleding geven." Het zijn ambitieuze plannen, maar eerst moet Jip zijn bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Eenmaal daar aangekomen schudt een medewerker lichtelijk verbaasd zijn hand met de kleine jongen. Dat is van korte duur, want nog geen twintig minuten later loopt Jip alweer de deur uit met in zijn hand een map vol informatie. "Het ging goed. Hier heb ik mijn contract".