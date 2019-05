Het plateau, de pignick genaamd, is een lage tafel met aan de boven- en onderkant van de tafel kunstgras. De makers hebben een lange tijd van alles geprobeerd om het zoveel mogelijk 'varkensproof' te maken. Dat is moeilijk, want als varkens de kans krijgen slopen ze graag. "Het kunstgras is zo kort dat de varkens hun tanden er niet in kunnen zetten."

Even wennen

"Deze varkens zitten vandaag voor het eerst in een stal met het kunstgras", vertelt Stegink. "In de stal ernaast staat er geen. Je ziet direct het verschil. Ze zijn in deze stal rustiger, omdat ze zich kunnen verstoppen en lekker zacht op het kunstgras liggen."

Dierenwelzijn

Beiden zijn groot voorstander om dierenwelzijn te vergroten. "De varkens wroeten in het kunstgras en klimmen bovenop de tafel om te spelen." Markvoort hoopt zelfs dat het bijten van de staarten door deze uitvinding mindert. "Het zou toch geweldig zijn als de varkens hierdoor zoveel afleiding en rust krijgen, dat ze elkaar minder verwonden."

Winnen

Of de heren de prijs voor 'Het Beste Idee van Varkensland' winnen, horen ze morgen.