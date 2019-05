Paardencoach uit Wierden: "Goed dat er regels komen voor therapiepaarden"

Alaerds reageert daarmee op de oproep van de Raad voor de Dierenaangelegenheden (RDA). Dat is een adviesraad van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De raad ziet dat het aantal zorgboerderijen groeit.

Knuffelsessies met koeien, hulphonden voor kinderen met ADHD, therapiesessies met paarden, het wordt allemaal steeds populairder. Maar Nederland kent geen regels over de inzet van de dieren in de zorg en daardoor komen volgens de raad misstanden voor. Vooral door onkunde, zegt de raad tegen de NOS.

Eetstoornis of burn-out

Alaerds is vier jaar actief als paardencoach bij Paard en MenZ coaching en heeft er ook opleidingen voor gevolgd. Ze geeft trainingen in een stal in Nijverdal. "Er komen hier mensen via hun werk, particuliere trajecten, mensen met een eetstoornis of een burn-out", vertelt Alaerds. "Op het moment dat mensen vastlopen in de reguliere zorg komen ze vaak hier terecht omdat je hier praktisch aan het werk gaat met de doelen die je wilt behalen. Ook zie ik steeds meer teams."

Door oefeningen met het paard wordt het gedrag en emotie gespiegeld. Sylvia kan zich voorstellen dat sommige mensen dat zweverig vinden. "Sommige aanbieders doen het op een andere manier. Hier is het niet zweverig en ik zie vaak grote resultaten."

Twijfels

De adviesraad van het ministerie twijfelt daaraan. "Er zijn meer therapieën waar twijfels over zijn", reageert Alaerds. "Je ziet nu een opmars in de dierentherapieën. Er is nooit echt gedegen onderzoek naar gedaan, maar als je mijn klanten zou benaderen, geven ze zeker aan wat de resultaten zijn geweest."

Dat de adviesraad van het ministerie pleit voor regels voor de inzet van therapiepaarden vindt Alaerds goed. "Ik kies er bewust voor om paarden maximaal twee keer per dag drie kwartier in te zetten. Ze moeten ook voldoende de wei in kunnen, dat kunnen ze hier. Als ik merk dat een paard teveel stress heeft, stop ik. Het welzijn van paarden moet voorop staan."

"Nieuwe regels zijn goed", vervolgt Alaerds, "maar ik hoop wel dat de regels niet vanachter een bureau worden bedacht waardoor ze uiteindelijk onhaalbaar worden. Als je zelf werkt met paarden moet je er verstand van hebben en ook een gedegen opleiding hebben."