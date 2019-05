Wie wordt de Zwolse Maestro?

Rapper Rico McDougal, Voice Seniorfinalist Henk Klompenmaker, wethouder Monique Schuttenbeld, Hedon-programmeur Erik Delobel en theatermaker Boudewijn Koops staan die avond voor een tachtigkoppig orkest. Vooral Koops is nog niet helemaal gerust op zijn optreden volgende week: "Ik moet nog keihard aan de bak".

Zoon van een dirigent

Voor hem was deelname aan de Zwolse versie van de nationale TV-hit een logische keuze: "Ik ben de zoon van een dirigent en ben vroeger overal mee naartoe gesleept". Toch valt de appel in dit geval iets verder van de boom. "Het is echt veel moeilijker dan ik dacht, terwijl ik het zó vaak gezien heb."

Het eerste nummer dat Koops ten gehore gaat brengen is uit de film 'Pirates of the Caribbean'. Over het tweede stuk, van Russische componist Stravinsky, maakt hij zich zorgen. "Dat is echt veel rustiger en langzamer." Het is nog maar de vraag of hij dat klassieke stuk gaat dirigeren, want tussendoor vallen twee deelnemers af.

Jury

De vakjury wordt die avond gevormd door orkestleider Albert Dam, Orkest van het Oosten-bassist Erik Olsman en directeur-bestuurder van de Stadkamer Astrid Vrolijk. Ook het orkest zelf mag meebepalen wie de eerste Zwolse Maestro wordt.

Onderlinge strijd

Hoewel alle deelnemers onervaren zijn, is er onderling al een kleine strijd gaande. "Erik is al keihard aan de slag en loopt me de hele tijd te sarren." Dat zorgt voor zenuwen bij Koops. "Hij weet écht wat 'ie aan het doen is."

Vanavond staan er weer repetities met het jeugdorkest op de planning, en dat is hard nodig. "Ik denk dat ik even iemand moet gaan vragen om me hiermee te helpen."

De Zwolse Maestro is onderdeel van amateurkunstfestival IkToon 2019, dat plaatsvindt van 25 mei tot en met 2 juni. De strijd om deze titel gaat 29 mei om 20.00 uur van start in de Plantagekerk in Zwolle. Kaarten zijn gratis te reserveren.