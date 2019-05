Is het eindelijk zover? Station Stadshagen gaat tijdelijk open

De trein tussen Kampen en Zwolle stopt vanaf 2 juni gedurende twee weken ook bij station Stadshagen. Keolis wil zo kijken of de stop past in de dienstregeling die per december in moet gaan. Het station is al lang af, maar kon niet gebruikt worden vanwege problemen met de ondergrond.

In december 2017 bleek dat de ondergrond tussen Kampen en Zwolle veel te zacht is. Hierdoor konden treinen geen 140 km/u rijden, waardoor Stadshagen niet in de dienstregeling past. Het station is nog nooit gebruikt.

Daar komt nu verandering in. Het station is tijdens de proef volledig in gebruik. Je kunt in- en uitchecken, maar ook 'gewoon' een kaartje kopen. Ook kun je de parkeerplaatsen en de fietsenstalling gebruiken.

Aangepaste dienstregeling

Tijdens de proef vertrekt de trein uit Zwolle twee minuten eerder dan in de huidige dienstregeling: om :47 en :17. Na een stop in Stadshagen komt de trein in Kampen aan om :58 en :28. De trein vertrekt vanuit Kampen ook één minuut eerder, dus om :01 en :31.

Als de proef is afgelopen, adviseert Keolis de provincie of het station in de dienstregeling past. De provincie Overijssel neemt uiteindelijk een definitief besluit.