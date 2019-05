Tbs met dwangverpleging geëist tegen vermeende brandstichter Proosdijpassage Deventer

Het was een hel die nacht, eind oktober vorig jaar. Bewoners van de Proosdijpassage in de Deventer binnenstad zaten als ratten in de val. Onder hun appartementen was brand gesticht. "Het was één grote vuurzee", zegt een bewoonster. "We konden er niet uit, het was een regelrechte nachtmerrie." Vandaag stond een dakloze man voor de rechter, voor brandstichting in de passage.

De man is psychisch dermate beschadigd, dat hij door deskundigen wordt gezien als ontoerekeningsvatbaar. Een psycholoog en psychiater constateren schizofrenie.

Gefilmd

Zelf zegt hij niets met de brandstichting te maken te hebben, ook al is hij te zien op camerabeelden. Rond het tijdstip van uitbreken van de brand is hij op die beelden te zien bij de Proosdijpassage. Even later wordt hij gefilmd, terwijl hij de dichtbijgelegen Spijkerboorsteeg in rent. Op dat tijdstip, rond half drie 's nachts, is vrijwel niemand anders daar op straat blijkt uit beelden. "En al helemaal niet bij de passage", zegt justitie.

"Ik was die nacht op zoek naar een slaapplek", zegt de man zelf. "Het zou kunnen dat ik in de buurt ben geweest van de passage, maar ik heb nooit brand gesticht." Naast de filmbeelden is er een getuige die belastend over hem verklaard. Volgens de getuige zou de verdachte de volgende ochtend aan hem hebben gevraagd: 'Stink ik naar rook?' Waarop de getuige had gevraagd: 'Je hebt toch niet iets te maken met die brand vannacht?' Het antwoord zou zijn geweest dat het een ongeluk was."

Matras

Vijf bewoners kwamen door de brand in het ziekenhuis terecht nadat ze rook hadden ingeademd. Eén bewoonster brak haar been op meerdere plekken. Samen met haar buurvrouw sprong ze die angstige nacht uit het raam naar beneden. Ze kwam alleen naast de matras terecht, die ze van tevoren op straat hadden gegooid. Nog steeds loopt ze met een kruk, de mogelijkheid bestaat dat ze nooit meer pijnvrij is. "Ze zijn aan de dood ontsnapt", zegt justitie. De appartementen raakten onbewoonbaar.

De brand is waarschijnlijk ontstaan, nadat er brand is gesticht in één of meerdere bakken oud papier die aan de straat waren gezet.

Aansteker

De 23-jarige dakloze verdachte werd op de avond voor de brand al opgepakt na een diefstal met geweld in Apeldoorn. Na verhoor werd hij vrijgelaten, volgens de politie met een aansteker op zak. De man zegt vervolgens per trein naar Deventer te zijn gegaan. "De nachtopvang was dicht, dus ik moest op zoek naar een andere slaapplek."

Verder weet hij zich niet meer veel van de nacht te herinneren. "Ik had geblowd." De agent die hem in Apeldoorn voor de winkeldiefstal had opgepakt, herkende de man op de filmbeelden van Deventer.

Onbetrouwbaar

Volgens zijn advocaat is het logisch dat hij middenin de nacht op straat is gefilmd, aangezien hij geen plekje meer in de nachtopvang had weten te bemachtigen. De getuige heeft haar inziens warrig verklaard en is daardoor onbetrouwbaar.

Tbs

Het Openbaar Ministerie wil dat de man tbs krijgt met dwangverpleging. "Er is een hoog recidive-risico", zegt de officier van justitie. "Hij heeft geen inzicht in z'n eigen problematiek." De schizofrenie uit zich volgens justitie op meerdere manieren. "Zo praat hij met lichaamsdelen en heeft hij een fascinatie voor god, satan en het nummer 666." Ook moet hij van het OM de slachtoffers tienduizenden euro's schadevergoeding betalen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.