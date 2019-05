Dag van de biodiversiteit: "Plant eens een boom in je tuin"

In het rapport staat bijvoorbeeld dat de populatie gewervelde dieren sinds 1970 wereldwijd gemiddeld 60 procent kleiner is geworden. Belangrijkste oorzaak daarvan is vernietiging van het leefgebied.

Een ver-van-mijn-bed-show? Nee, want zelfs in je eigen achtertuin kun je de biodiversiteit vergroten. Volgens waterontwerper Hendrik Jan Teekens is het goed dat er vandaag speciale aandacht is voor de biodiversiteit. “Mensen kunnen in hun eigen tuin al veel doen voor de natuur”.

Een waterontwerper ontwerpt projecten, waarbij hij op zo'n manier tekent, dat hij rekening houdt met de omgeving en het klimaat.

Tips & Tricks

"Je ziet dat tuinen steeds steniger worden, want mensen hebben weinig tijd om in de tuin te werken. Stenen eruit halen is het eerste wat je moet doen, want dan kan water beter weglopen en tegelijkertijd maak je ruimte vrij voor groen", zegt Teekens.



In zijn eigen tuin is bijna geen tegel meer te vinden. "Maar, je moet niet direct alle tegels uit de tuin halen. Mensen weten vaak niet wat ze moeten doen. Mijn advies is om klein te beginnen, zodat het niet boven je hoofd gaat groeien, want de tuin onderhouden moet wel leuk blijven. Anders liggen de tegels er zo weer in."



Tegels eruit en dan?

Vervolgens is het belangrijk om te kijken welke planten, bomen en bloemen je mooi vindt. "Je kunt ook best een zakje met zaden, speciaal voor bijen kopen. Het is wel belangrijk om die bloemen goed te verzorgen. Een bijenhotel is ook een goed idee om meer bijen in de tuin te krijgen."



Geen tijd?

Dat is geen probleem. Ook Hendrik Jan heeft weinig tijd om veel in de tuin te werken. Zijn tip: "Je moet de natuur met rust laten. Dan komen er meer vogels. Voor bijen is het belangrijk om bloemen in de tuin te hebben en dan komen ze vanzelf."