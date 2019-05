Landstede wil nu wel eens de finale winnen van Donar: "We hebben stappen gemaakt"

Voor Landstede Basketbal begint vanavond de finale van de play-offs. In die eindstrijd, die gaat over een best-of-7, is Donar de tegenstander. De ploeg uit Groningen pakte de laatste drie jaar de landstitel, een prijs die de Zwolse ploeg nog niet pakte. In 2016 en 2017 verloor het de finale van de Groningers.

Toch deed Landstede het dit jaar goed tegen Donar. Het won alle vier de duels in de reguliere competitie. Coach Herman van den Belt is echter wel op zijn hoede voor de Groningers: "Wij hebben stappen gemaakt om beter te worden, maar zij zijn goed. Ze zijn ervaren, ze hebben veel kwaliteit. Maar dat hebben wij ook. Ik denk dat we een goed team hebben. Wedstrijden zijn er om te strijden en dat zal het zeker worden."

Plan gemaakt

Het is een drukke periode voor Landstede, want de volgende wedstrijd staat donderdag alweer op het programma en de derde zaterdag. "We hebben vanochtend nog wat getraind, wat dingen doorgenomen. We hebben een plan gemaakt. Dan gaan we vanavond kijken of dat plan goed genoeg is en dan gaan we morgen een aanpassing of verbetering doen en dan spelen we donderdag weer", aldus Van den Belt daarover. Luister in de audio het hele interview met de coach.

Een verslag van de wedstrijd tussen Landstede en Donar is vanavond te horen in De Oosttribune op Radio Oost.