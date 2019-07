Henny en Hilda vechten pgb-ruzie met de gemeente Hengelo voor de rechter uit

Jurist Kevin Wevers uit Aalten is ervan overtuigd dat hij een sterke zaak heeft. Zijn 'munitie' is een rapport van een gerenommeerde onafhankelijke medisch adviseur. "Daarin staat dat Robin* recht heeft op meer uren begeleiding. Bovendien vindt de adviseur dat de kwaliteit en intensiteit van Hilda's werkzaamheden gelijkwaardig zijn aan zorg zoals die door professionals wordt geleverd. Ook heeft Robin volgens de medisch adviseur recht op huishoudelijke ondersteuning. Daar is in het verleden nooit rekening mee gehouden. Het huishouden deed zijn moeder er gewoon bij. Die uren moeten ook worden vergoed."

Zorg is fulltime baan

De zorg voor haar zoon - die lijdt aan een complexe vorm van autisme - is voor Hilda meer dan een fulltime baan. "Naast alle werkzaamheden en zorgtaken sta ik 365 dagen per jaar, 24 uur per dag binnen een uur voor hem klaar", zegt ze. "Dagelijks zijn er meerdere contactmomenten." Om die reden concludeerde uitkeringsinstantie UWV al dat Hilda helemaal geen tijd heeft voor een betaalde baan er bij. Iets waar de gemeente Hengelo meerdere keren op aandrong. "Dat hoefde eerder ook nooit", zegt ze. "Tot 2015 was het pgb-budget altijd voldoende."

Krankzinnig dat Hilda lager uurtarief krijgt omdat ze zijn moeder is Jurist Kevin Wevers

Na 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hengelo verlaagde het pbg-budget van Robin, onder meer door Hilda's uurtarief fors te verlagen tot twintig euro per uur. "Dat mogen ze doen", zegt Wevers. "Hilda is de moeder. Dus dan geldt - wat ze noemen - een informeel tarief. Ook al zou ze alle diploma's hebben die er zijn, dan nog blijft ze moeder en geldt het lagere uurtarief. Krankzinnig natuurlijk. Wat dit betreft staan we 1-0 achter."

Goedkoper dan professionals

Toch sluit Wevers niet uit dat de rechter alsnog een hoger tarief toe gaat kennen aan zijn cliënte. "Uit het rapport van de medisch adviseur blijkt dat er niemand anders is die dezelfde zorg kan bieden. De familie heeft een thuissituatie gecreëerd voor Robin, die vergelijkbaar is met een beschermd wonen situatie bij een professionele zorgaanbieder. En ze doen het veel goedkoper dan professionals."

Dat Hilda het pgb-geld ziet als inkomsten is volgens Wevers de normaalste zaak van de wereld. "Het beeld dat de gemeente straks misschien zal schetsen is dat Henny en Hilda het onderste uit de kan willen en de rechtbank zal wellicht zeggen dat pgb geen inkomensvoorziening is. Maar dat is zo'n lul-verhaal. Dat is het natuurlijk wel. Iedereen die een vergoeding voor verleende zorg krijgt, ziet dat als inkomen."

Mijn cliënten willen niet het onderste uit de kan Jurist Kevin Wevers

Henny en Hilda Keur liggen al vele jaren in de clinch met de gemeente Hengelo over de verzorging van zoon Robin. In 2015 wordt de gemeente Hengelo verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente verlaagt Robins persoonsgebonden budget (pgb). Met dat budget betaalt hij de zorg die hij nodig heeft.

De pgb-verlaging is een financiële strop om de nek van zijn ouders, want een groot deel van het pgb is de enige inkomstenbron voor moeder Hilda. Na de verlaging van het budget blijft er zo weinig geld over, dat Henny en Hilda de touwtjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Op de achtergrond spelen nog andere financiële problemen omdat het Rijk belastingregels heeft veranderd die allemaal in het nadeel van het gezin Keur uitvallen.

Meerdere keren klopte het Hengelose echtpaar bij de gemeente Hengelo aan. Telkens vond de gemeente dat het budget om de juiste redenen was verlaagd. Na een zoveelste gesprek dat op niets uitliep, weigerden Henny en Hilda in oktober vorig jaar het Hengelose Stadskantoor te verlaten. Enkele uren brachten ze alleen door in een kamer in het grote gemeentekantoor. Pas na een (hoopvol) gesprek met verantwoordelijk wethouder Bas van Wakeren verlieten ze het pand.

Tekst gaat verder onder de foto

In oktober 2018 weigerden Henny en Hilda het Stadskantoor te verlaten (Foto: RTV Oost)

Het gesprek met de wethouder en de ontmoetingen daarna leidden allemaal tot niets. "De gemeente weigerde zelfs om in gesprek te gaan met een mediator", zegt Henny. "Kort daarna stuurden ze ons een brief waarin stond dat wij alle communicatie weigerden."

Financieel kunnen we de zorg voor onze zoon niet volhouden Henny Keur

Dus slepen de twee de gemeente Hengelo voor de rechter. Ze eisen méér uren zorg voor hun zoon én een hoger zorgtarief voor Hilda. "Als de rechter niet meegaat in onze eisen dat hebben we de financiële mogelijkheden niet meer om Robin nog langer te verzorgen zoals we dat nu doen", reageert Henny. "Al zouden we het willen, de situatie laat het niet toe. Of wij gaan kapot of Robin én wij gaan kapot."

*Op verzoek van de familie Keur is een andere naam gebruikt voor hun zoon. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.