Overnachtingen toeristen in Overijssel vorig jaar goed voor 360 miljoen euro

Hierbij zijn de uitgaven van Overijsselaars op het gebied van vrije tijd en recreatie niet meegenomen. In totaal waren er in 2018 1,2 miljoen overnachtingen in Overijssel. Het aantal buitenlandse overnachtingen is in vier jaar tijd zelfs met 59 procent toegenomen.

Door de groei van het toerisme in Overijssel groeit ook de werkgelegenheid. Vorig jaar waren er ruim 37.000 banen in de toeristische sector in Overijssel.